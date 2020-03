Jogos Olímpicos são adiados por 1 ano

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foram adiados por um ano. A definição aconteceu após reunião nesta terça-feira (de manhã no Brasil), 24, entre representantes do governo japonês, do Comitê Organizador e membros do COI. A decisão vinha sendo adiada por semanas, até os representantes legais se dobraram aos pedidos da comunidade esportiva internacional para parar a preparação em função da pandemia do novo coronavírus, informa o Estadão. A expectativa é que os Jogos sejam retomados em 2021 na mesma data e cidade-sede, Tóquio.

A gota d’água para adiar os Jogos foi a informação de que alguns países não iriam mandar seus atletas para Tóquio, casos de Canadá, Noruega, Polônia e Austrália, por exemplo. Os Estados Unidos, na voz do seu presidente, Donald Trumb, engrossaram o coro para o adiamento nesta semana.