Johns Hopkins registra recorde de casos diários de covid-19

A universidade americana Johns Hopkins registrou no último sábado, 15, um novo recorde no número de casos registrados de covid-19. Segundo o sistema de monitoramento, em 24 horas, o mundo teve 297.603 pacientes diagnosticados com a doença.

Ao todo, 21.706.031 já foram contaminadas ao redor do planeta, de acordo com atualização feita na manhã desta segunda-feira, 17.

Três países, Estados Unidos (5.404.115), Brasil (3.340.197) e Índia (2.647.663) somam juntos mais da metade das infecções. De acordo com a instituição há casos registrados da doença em 188 países. Ao todo, a ONU considera que existem 193 nações independentes no globo.