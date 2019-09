Joice acredita que deputados foram ‘enganados’

Equipe BR Político

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), está dizendo na internet que deputados foram enganados para assinar o requerimento de criação da CPI da Vaza Jato. “Muitos deputados alegam que foram enganados, que assinaram a CPI da Lava Jato sem saber do que se tratava”, disse. Para a criação da comissão, a oposição conseguiu 175 assinaturas. Dentre elas alguns deputados importantes de partidos de centro, incluindo lideranças. “Estou com minha equipe da Liderança do Governo no Congresso buscando medidas regimentais e jurídicas para enterrar essa aberração que quer transformar o mocinho em bandido”, disse Joice.