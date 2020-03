Joice aponta ‘um peso para Regina’, outro para Weintraub

A ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), saiu em defesa da secretária de Cultura, Regina Duarte, depois de “facções” olavistas a atacarem. A deputada apontou “dois pesos, duas medidas’ na atuação dos seguidores do “guru”. Eles estão criticando Regina pela nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho, que esteve no Ministério da Cidadania durante a presidência de Michel Temer, para a Secretária de Diversidade Cultural.

Joice apontou que o tratamento não foi o mesmo para Abraham Weintraub, atual ministro da Educação que nomeou Wagner Vilas Boas, ex-secretário executivo de Aloysio Mercadante no MEC, durante a gestão de Dilma Rousseff. “Por que , então, se calaram sobre a escolha de Weintraub que colocou um dos homens de confiança de Dilma no comando das universidades federais? Dois pesos, duas medidas! É machismo? A facção quer cargos?”, questionou Joice.