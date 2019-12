Joice ‘cobra’ Bolsonaro por vaga de Moro no STF

Equipe BR Político

Após o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que cogita ter o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como seu vice de campanha em 2022, a deputada federal Joice Hasselmann questionou como ficaria a prometida vaga no STF oferecida ao ex-juiz. “Infelizmente descobri que o ‘esquecimento’ da palavra empenhada é uma característica dominante no presidente Jair Bolsonaro. Triste, mas verdadeiro. É assim com Moro. Foi assim com todos. Não vamos desistir de Moro no STF e na primeira vaga!”, escreveu Joice no Twitter. A deputada já foi líder do governo no Congresso, mas hoje critica abertamente o Planalto.

O texto de Joice é acompanhado de uma reportagem em vídeo, que relembra a promessa de Bolsonaro de indicar Moro ao STF “na primeira vaga que estiver à disposição”. Como você leu no BRP, no último sábado, 21, o presidente disse que avalia a possibilidade de ter o ministro como seu vice em 2022. Em entrevistas anteriores, Bolsonaro também já afirmou que pretende indicar um ministro “terrivelmente evangélico” para o Supremo.