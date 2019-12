Joice diz que Bolsonaro trabalhou contra prisão em segunda instância

Equipe BR Político

Ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) disse em entrevista para Folha que o presidente Jair Bolsonaro trabalhou ativamente contra uma das pautas prioritárias de seu eleitorado:a prisão após condenação em segunda instância. Joice, que agora é um dos principais “desafetos” dos bolsonaristas na Câmara (incluindo o filho do presidente Eduardo Bolsonaro), afirmou que o atual ocupante do Planalto pediu ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), para “trabalhar” contra medidas que alterassem a decisão do STF.

“No Senado, o líder tem lá sua experiência, mas também passa por alguns perrengues e, às vezes, estão algumas das posições que eu não tomaria, por exemplo trabalhar contra a segunda instância”, afirmou Joice.