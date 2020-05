Joice diz que interferência na PF já começou com troca de superintendente do Rio

A ex-líder do governo no Congresso e atual desafeto de Jair Bolsonaro, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), já aponta interferência de Rolando Alexandre na Polícia Federal. O mais novo diretor-geral da organização decidiu como primeira medida trocar o superintendente da PF no Rio, Carlos Henrique Oliveira, levando ele para ser seu número 2 em Brasília. “Ao trocar o superintendente da PF do Rio, poucas horas após assumir o cargo, o novo diretor-geral da Polícia Federal confirma a denúncia de Moro contra Bolsonaro”, disse a parlamentar.

O novo diretor-geral da PF mostra a q veio.

Rolando,braço de direito de Ramagem, foi nomeado nesta manhã e empossado meia hora depois.

Sua 1a decisão: acaba de trocar o superintendente da PF do Rio, onde familia de JB é investigada.

