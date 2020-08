Joice diz que Marcos Cintra pode ser seu candidato a vice em SP

O ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra é um dos nomes cotados para a chapa da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann (PSL-SP), segundo a parlamentar afirmou nesta manhã de quarta, 19, ao apresentador Datena, na Rádio Bandeirantes. Ela reforçou, no entanto, que há outros pré-candidatos na lista, em que pese a chancela do PSL só ocorrer em setembro.

Sobre a possibilidade de ela ser preterida pela deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) na disputa, a parlamentar afirma que esse movimento de “puxar o tapete” parte de seus inimigos bolsonaristas dentro do partido e que sua pré-candidatura está de pé. Joice também moderou as críticas contra o presidente Jair Bolsonaro. “Minha mágoa com o presidente já passou (…) Guardo no fundo do coração o bem-querer dele”, disse ela ao jornalista.

Joice também reiterou que não há chance de ser candidata a vice do prefeito Bruno Covas (PSDB-SP). “Acho o Bruno um bom menino, mas um péssimo prefeito, e não posso passar a borracha em cima disso. Ele não tem essa paixão, energia, coragem de ter o que fazer. A Prefeitura se transformou num esquema de corrupção para todo lado. Você não consegue abrir uma portinha sem propina para todo lado. Não posso ser vice do Bruno se eu não acredito no projeto do PSDB para São Paulo, apesar da minha boa relação com o governador (João Doria)”, disse.