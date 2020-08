Joice diz que pauta social de Bolsonaro mira reeleição

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou nesta sexta-feira, 14, que a pauta social nunca foi uma agenda do governo do presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu com discurso liberal. Na avaliação da ex-bolsonarista, o Planalto passou a mirar a pauta social por estar “de olho na reeleição”.

Sem citar a pesquisa Datafolha, que indica melhora na aprovação presidencial, Joice afirmou, no Twitter, que “Bolsonaro colhe os frutos do auxílio emergencial de R$600”. Ela lembrou ainda que na proposta do governo, o valor do benefício seria de R$ 200 e que foi o Congresso quem triplicou o valor.

“A pauta social nunca foi agenda do governo. Mas será a partir de agora de olho na reeleição. Assim como as alianças com o Centrão”, escreveu.