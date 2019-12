Joice diz que PSL não é ‘uma direita xiita’

Equipe BR Político

De ex-líder do governo no Congresso a líder do PSL na Câmara, a deputada Joice Hasselmann tenta agora deslocar o partido da marca do radicalismo no contexto em que o presidente Jair Bolsonaro tenta colocar de pé um novo partido de viés conservador nacionalista, o Aliança pelo Brasil. “O primeiro passo que vamos dar em conjunto é um passo de pacificação e é um passo para mostrarmos para a sociedade brasileira que nós vamos fazer política de um jeito sério e maduro. O PSL raiz é uma direita racional, não é uma direita xiita, não é uma direita radical”, disse ela nesta quarta, 11.

A parlamentar acrescentou ao recado que o PSL não é nacionalista. “Alguns deputados nossos sofreram desgastes votando pautas do governo que não foram bem vistas pela população, então, agora nós temos essa independência em relação às pautas (…) É liberal e não nacionalista. Esse é o recado que vamos passar a partir de hoje”, afirmou.