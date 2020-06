Joice é acusada de produzir fake news; ela rebate

A CNN divulgou nesta sexta, 5, acusações de supostos funcionários da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) dizendo que a parlamentar os obrigava a criar perfis falsos nas redes sociais para elogiá-la e mensagens com ataques a adversários políticos, como a deputada Bia Kicis (PSL-DF). “Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos cinco perfis em cada redes social”, diz uma pessoa em áudio na reportagem da cadeia de TV.

Joice rebateu: “Acabo de assistir a denúncia patética e mentirosa da @CNNBrasil (a mando do governo) que usou montagens para simular conversas com “assessores” meus. Na super denúncia aparecem dois “assessores” mascarados, no escuro falando uma sequência de mentiras ensaiadas. Siga o fio”

“Os dois funcionários começaram a apresentar padrão de vida não condizente com o que ganhavam no meu gabinete e aquilo me chamou a atenção. Cheiro de corrupção. Cheguei a levar dados à época à PF e ao Ministério da Justiça para sobre minhas suspeitas.”

“Eqto as suspeitas são investigadas tomei a decisão de demitir pq peguei os assessores usando computadores do gabinete para espionar e fraudar informações. Houve tentativas de chantagens e agora as declarações falsas que de forma irresponsável foram publicadas pela @CNNBrasil“, escreveu ela no Twitter.

Antes aliada do bolsonarismo, a resistência contra a parlamentar atingiu seu auge quando ela depôs na CPMI das Fake News, apresentando documentos com suspeitas de que o chamado gabinete do ódio, a mando de Carlos Bolsonaro, usa dinheiro público para atacar adversários do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais.