Joice e PSL declaram apoio a Covas no 2º turno

O PSL e a representante da sigla na disputa em primeiro turno pela prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann, declararam apoio ao prefeito Bruno Covas (PSDB) no segundo turno das eleições municipais. A deputada federal terminou o primeiro turno com 98.342 votos (1,84%), ficando na sétima posição da disputa.

“Em virtude do risco iminente que a cidade de São Paulo corre de ter a prefeitura invadida novamente pela esquerda, dessa vez, ainda mais radical, não há outro caminho para o PSL da cidade de São Paulo e para mim, Joice Hasselmann, que disputei a prefeitura no primeiro turno, a não ser se posicionar a favor da reeleição do atual prefeito, Bruno Covas”, diz a nota conjunta de Joice e do PSL divulgada nesta quinta-feira, 19.

Nesta manhã, Covas e Joice se reuniram para acertar o apoio. Segundo Joice, o candidato à reeleição se comprometeu a incorporar propostas que faziam parte do programa de governo da candidata do PSL.

“Importante salientar que o entendimento realizado foi totalmente baseado em propostas. Nesse sentido, o atual prefeito se comprometeu a incorporar em seu plano de governo diversas propostas do meu plano de governo, entre elas, a Lava Jato paulistana”, diz trecho da nota.