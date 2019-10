Joice e Waldir na CPMI das Fake News

Equipe BR Político

Em meio à confusão da guerra civil que virou o PSL, o PT tenta tirar uma casquinha dos adversários na CPMI das Fake News. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) protocolou dois requerimentos na comissão, um dos redutos mais hostis aos governistas desta legislatura. Ele quer que os deputados Delegado Waldir (PSL-GO) e Joice Hasselmann (PSL-SP) prestem depoimento à CPMI.

Joice, por exemplo, tem dado indiretas nas redes sociais, especialmente aos filhos do presidente. Disse que sabia o que Eduardo “havia feito no verão passado” e acusou o grupo de aliados de Jair Bolsonaro de constituírem uma “milícia digital” para atacar adversários. Já Delegado Waldir, em um áudio gravado pelo deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), avisou que poderia “implodir o presidente” com o que sabe.