Joice: ‘Eu sei o que vocês fizeram no verão passado’

Equipe BR Político

A agora ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, apresentou o mais recente “presente” que recebeu do que ela tem chamado de “milícias digitais”: uma montagem de uma nota falsa de R$ 3 com o rosto dela. “Olha só mais um ‘presentinho’ da milícia digital para mim. Anota aí: não tenho medo da milícia, nem de robôs”, disse Joice. Quem divulgo a imagem foi Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro que nas últimas horas subiu o tom contra a deputada. “E não se esqueçam que eu sei quem vocês são e o que fizeram no verão passado”, complementou Joice.