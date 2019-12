Equipe BR Político

Após a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) falar mais uma vez contra o governo de Jair Bolsonaro (desta vez, em uma entrevista para a Folha), o líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO), saiu em defesa do presidente. Nas palavras do deputado, Joice “fez de tudo este ano, menos o próprio trabalho” na posição de líder do governo no Congresso. “Talvez por isso tenha caído. Medidas provisórias caducaram porque ela não controlou prazos; vetos sem orientação ou com orientação contrária ao governo?!; orçamento, nem acompanhou”, disse Hugo.

“Eu entendo você querer desmerecer o trabalho dos outros. Não tem brilho próprio e acha que precisa apagar o dos outros para ser vista. Alia-se a quem lhe oferecer mais poder na conveniência do momento. Nas reuniões em que participei, você não apitava nada”, afirmou o bolsonarista.