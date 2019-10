Queda de Joice anima aliados de Covas

Vera Magalhães

Aliados do prefeito Bruno Covas (PSDB) avaliaram que a destituição da liderança do governo no Congresso enfraquece a candidatura da deputada federal Joice Hasselmann (PSL) à Prefeitura de São Paulo. O diferencial de Joice era se apresentar como a candidata de Jair Bolsonaro na capital, analisam eles. Sem isso e sem um partido estruturado, ela perderia grande parte do potencial de disputar votos com o tucano no eleitorado de centro-direita.

A despeito da derrota acachapante sofrida por Geraldo Alckmin no ano passado, os tucanos ainda esperam repetir a polarização entre PSDB e PT em São Paulo. Contam, para isso, com a máquina da Prefeitura e o fato de os dois partidos serem os mais estruturados na cidade.

Além disso, manter a prefeitura da capital seria uma condição fundamental para o projeto presidencial do governador João Doria Jr., o que, no entender do entorno de Covas, fará com que ele se engaje de fato na campanha do ex-vice e sucessor na prefeitura. Afinal, o plebiscito sobre a gestão seria, também, da administração dele.