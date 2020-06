Joice Hasselmann está com coronavírus

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que foi líder de seu partido na Câmara, avisou que foi internada com coronavírus nesta quarta-feira, 17. Segundo a parlamentar, cerca de 1/4 de seu pulmão está comprometido. “Amigos, comunico que fui diagnosticada com a COVID-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada p/ exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha”, escreveu em seu Twitter.

Ao Brodcast Político, Joice falou um pouco mais sobre sua condição. “Começou com falta de apetite. Estava muito difícil comer e beber qualquer coisa. Eu nunca tinha sentido isso. A coisa foi se intensificando e apareceu quadro de febre e um cansaço medonho. A ponto de eu não conseguir levantar da cama”, disse. Ela deixou a liderança do PSL na Câmara no último dia 9.