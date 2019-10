Joice diz que vai focar na campanha para Prefeitura de SP

Equipe BR Político

A agora ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou ao Estadão que doravante vai cuidar de sua campanha para a Prefeitura de São Paulo. “Vou continuar apoiando o presidente nas pautas em que ele realmente estiver ao lado do Brasil. Vou me dedicar ainda mais pelo mandato e à campanha pela Prefeitura de SP”, disse ela na entrevista. Só não se sabe se pelo PSL ou outro partido. Como você leu aqui no BRP, uma das opções da parlamentar seria o DEM, que ostenta Datena em suas fileiras, e o PSDB do amigo dela João Doria, que teria de convencer o prefeito Bruno Covas a desistir da reeleição.

Ontem, Joice foi destituída do cargo de líder do governo no Congresso em mais um capítulo da batalha que o presidente Jair Bolsonaro trava com o presidente do PSL, Luciano Bivar, pelo controle da distribuição de fundos públicos de campanha. Joice se colocou ao lado de Bivar.

Se você perdeu algum capítulo dessa tragicomédia, relembre toda a cizânia nesse link.