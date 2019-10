Joice contra a ‘pseudo-direta estilo PSOL’

Equipe BR Político

Alvo da ala do PSL ligada ao presidente Jair Bolsonaro, a líder do governo no Congresso utilizou as redes sociais para contra-atacar. Joice Hasselmann passou um recado para o que ela chamou de “amadores”. “Não tenho medo de pressão e fake news. Enfrentei a esquerda durante anos. Não vou recuar por meia dúzia da pseudo-direita estilo PSOL”, escreveu a deputada.

No final de semana, Joice lavou roupa suja na internet com os também deputados Bia Kicis (DF) e Filipe Barros (PR), após a líder ter classificado a carta em defesa de Bolsonaro como “uma armadilha”.