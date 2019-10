Joice manda recado: ‘Não rompi com Bolsonaro’

Equipe BR Político

Mais nova figura indigesta no clã bolsonarista, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) sabe até o que integrantes da família, especialmente Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), “fizeram no verão passado”, mas reitera no Twitter que não rompeu com o presidente Jair Bolsonaro. “Deixo claro que não rompi com ninguém. Não traí ninguém, pelo contrário, fui traída, mas sigo com propósito de ajudá-lo a reconstruir o Brasil enquanto ele trabalhar pelo povo”, condicionou ela neste sábado, 19, pelo Twitter.