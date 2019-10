Joice: ‘Minha alforria chegou’

Equipe BR Político

Retirada pelo presidente Jair Bolsonaro da liderança do governo no Congresso, Joice Hasselmann comemorou sua “liberdade” do cargo. “Passei esse tempo todo servindo ao governo de forma leal. Inclusive deixando de cuidar do meu mandato para gerir crises e apagar incêndios, tive que engolir sapo para defender coisas com que eu não concordo”, disse em entrevista para Folha. A deputada agora falou que irá cuidar de sua candidatura à Prefeitura de São Paulo.

Joice foi retirada do cargo de líder do governo no Congresso após assinar uma carta pela permanência do deputado Delegado Waldir (PSL-GO) na liderança da legenda na Câmara. A deputada classificou a tentativa de colocar Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no cargo como “uma loucura”. “Ele [Eduardo] é desagregador. Mas quando o governo quer dar tiro no pé, fazer o quê?”