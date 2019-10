Joice promete levar Bia Kicis ao conselho de ética

Equipe BR Político

A ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), não gostou nada de ver a deputada Bia Kicis (PSL-DF) comparar sua conduta na cisão da sigla com a facada que Jair Bolsonaro levou de Adélio Bispo durante a campanha eleitoral. Kicis postou uma imagem em sua redes sociais criticando a postura de Joice, que foi especulada por membros do partido como possível candidata à Presidência em 2022. Joice avisou que vai levar a colega de bancada para o conselho de ética da Câmara após a postagem. “A loucura dessa gente não tem limites. Aviso que levarei essa senhora do ‘PSOL da direita’ e produtora de fake news ao Conselho de Ética”, disse. “Vou desmascaram um a um”, completou. Joice é uma das apostas da oposição para a CPMI das Fake News.