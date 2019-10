Joice quer saber: ‘Está dispensando os votos do partido?’

Equipe BR Político

Mais novo desafeto da ala bolsonarista do PSL (que conta com os filhos do presidente Jair Bolsonaro), Joice Hasselmann questionou no Twitter a inclusão da legenda entre as “hienas” que atacam o “leão” no vídeo postado (e apagado) da conta de Bolsonaro. “Quando um político (ou uma família de políticos) posta um vídeo comparando o PSL – maior partido da base e que mais ajudou o governo – a uma hiena, significa dizer que ele está dispensando os votos e ajuda do partido?”, perguntou a ex-líder do governo no Congresso. “Deus limitou só a inteligência. A burrice é ilimitada”, completou.