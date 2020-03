Gustavo Zucchi

Após a suspensão de parte da ala bolsonarista do PSL, a sigla já tem um novo líder na Câmara dos Deputados. Volta ao posto Joice Hasselmann (SP), que assume no lugar de Eduardo Bolsonaro (SP). O número de parlamentares da sigla também foi atualizado. Com 12 parlamentares suspensos, a sigla agora conta com 41 deputados, como consta no site da Casa Legislativa.