Equipe BR Político

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, já está se colocando como “pré-candidata” à prefeitura de São Paulo. Como registra O Globo, a deputada disse que o “abacaxi” de disputar o cargo caiu em seu colo. “Sou candidata com “pré” na frente. São Paulo precisa de um candidato de direita de verdade”, disse.