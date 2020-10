Joice sobre Bolsonaro: ‘Babaca brincando com a vida do povo’

A candidato do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann, subiu o tom contra seu antigo aliado, o presidente Jair Bolsonaro. Joice demonstrou irritação com os ataques do atual ocupante do Palácio do Planalto à vacina que está sendo desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com empresas chinesas. “Bolsonaro pregou uma pegadinha no Brasil, desautorizou mais um ministro – que vai virar “traidor” (um elogio vindo dessa gente) e resolveu optar pela loucura de sempre”, escreveu em seu Twitter. “É um babaca brincando com a vida do povo.”

