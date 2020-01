Joice sobre Bolsonaro: ‘Botequeiro de quinta’

Equipe BR Político

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) reafirmou que o presidente Jair Bolsonaro cometeu “estelionato eleitoral” e que ele fala como “um botequeiro de quinta categoria”. Em entrevista à rádio CBN, na quinta-feira, 16, a ex-aliada bolsonarista disse que se sente “traída” e “arrependida” por ter acreditado no discurso “liberal conservador” vendido por Bolsonaro durante a campanha.

“É óbvio para qualquer um que todos nós nos enganamos, foi um estelionato eleitoral o que aconteceu. A traição foi na promessa de mudança, na promessa de que seria diferença. Me sinto traída porque acreditei em algo que não está acontecendo. Nesse ponto, eu me arrependo profundamente. Eu acabei acreditando em um sonho”, afirmou a deputada.

Para Joice, Bolsonaro “corre o risco” de chegar ao fim do mandato. “Eu me enganei e lamentavelmente me arrependo, porque disse às pessoas que ele mudaria, que ele não era preconceituoso. Um presidente da República que fala como se fosse um botequeiro de quinta categoria, xingando pessoas. Se ele continuar do jeito que está, vai chegar em frangalhos ao fim do mandato, ou corre o risco de nem chegar ao fim do mandato”, afirmou.