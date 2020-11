Joice sobre decisão da Anvisa: ‘Bolsonaro enlouqueceu de vez’

A candidata do PSL, à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann, reagiu nesta terça-feira, 10, à decisão tomada ontem pela Anvisa de suspender os testes clínicos com a vacina Coronavac, imunizante que estava em fase 3 de testagem, no Instituto Butantan, contra o novo coronavírus. Pelo Twitter, a ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro disse que o chefe do Executivo “enlouqueceu de vez” e que, como deputada federal, encaminhou um pedido de informação à agência, para entender os detalhes da medida, que classificou como “patacoada”.

“Acabo de encaminhar oficialmente pedido de informações à Anvisa via Câmara dos Deputados. A Anvisa vai ter que explicar em detalhes essa patacoada. Que o

Jair Bolsonaro enlouqueceu de vez a gente já sabe, mas a Anvisa não pode ser usada politicamente, nem se deixar usar”, escreveu a candidata.

Nesta manhã, Bolsonaro disse no Twitter que “ganhou” de Doria após paralisação de testes de vacina.

Como mostrou o Estadão, o motivo alegado pela agência foi o registro de uma “evento adverso grave”, que pode ser desde um efeito colateral até a morte de um voluntário, mas não foi revelado qual seria o problema.

Há pouco, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que “o evento adverso foi analisado e não teve relação com a vacina. E essa informação está de posse da Anvisa desde o dia 6”, disse em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.