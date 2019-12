Joice substitui Eduardo e é a nova líder do PSL na Câmara

Equipe BR Político

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) foi escolhida como a nova líder do PSL na Câmara, em substituição ao deputado Eduardo Bolsonaro (SP), que foi um dos 14 parlamentares suspensos pela legenda. Joice, que já foi líder do governo no Congresso, agora critica abertamente o Planalto. Sua escolha como líder do PSL é mais um capítulo no “racha” interno da legenda, que opõe a ala “bivarista” (ligada ao presidente da sigla, Luciano Bivar) à ala bolsonarista (aliada ao presidente Jair Bolsonaro, que já deixou a legenda e hoje trabalha pela criação do partido Aliança pelo Brasil).

A suspensão dos 14 parlamentares, aliados a Bolsonaro, foi mantida na terça-feira, 10, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Isso significa que os votos dos parlamentares, quando há orientação para fechar a bancada, deixarão de contar enquanto durar a punição anunciada pela legenda, que varia de 3 a 12 meses dependendo do parlamentar. Portanto, agora, o PSL terá sua bancada na Câmara reduzida de 53 deputados para 39 deputados. Os votos dos deputados, porém, ainda são válidos para votações em plenário. Segundo as informações do Broadcast Político, o número de destaques – tentativas de mudar o texto – que o PSL poderá apresentar em plenário também será reduzido, de 3 para 2.

Por estar suspenso, Eduardo não poderia continuar na liderança do partido na Casa, mas mantém seu cargo como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.