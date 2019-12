Joice tira bolsonaristas da CPMI das Fake News

Equipe BR Político

A nova líder do PSL na Câmara, deputada Joice Hasselmann (SP), em mais um episódio de bivaristas x bolsonaristas dentro da legenda, fez uma limpa nos membros da sigla que faziam parte da CPMI das Fake News e são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em ofício encaminhado na quarta-feira, 11, ao colegiado, Joice retirou da comissão: Filipe Barros (PR), Caroline de Toni (SC), Carla Zambelli (SP) e Carlos Jordy (RJ).

Justamente esses quatros rivalizaram com Joice quando a deputada prestou depoimento à comissão, no último dia 4. Houve episódios de bate-boca, acusações sobre atividades fora da vida parlamentar, xingamentos e exposição de conversas privadas. Para o lugar do quarteto, Joice colocou deputados próximos a ela: Delegado Waldir (GO), Nereu Crispim (RS), Professora Dayane Pimentel (BA) e Julian Lemos (PB).

Joice, que assumiu ontem o posto de líder, corre o risco de perder a liderança do partido na Câmara. Uma liminar da 4ª Vara Civil de Brasília derrubou a decisão do diretório nacional do PSL que suspendeu o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), líder da legenda antes de Joice, e outros 13 parlamentares das atividades político-partidárias. A decisão pode devolver ao grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro a liderança da legenda na Câmara.

Mesmo que perca a liderança, as indicações de Joice para a comissão continuam válidas. Nesse caso, um novo líder poderia reverter as mudanças, segundo o Broadcast Político.