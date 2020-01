Joice vê ‘estelionato moral’ de Bolsonaro sobre fundo

Equipe BR Político

Agora em posição de confronto com o presidente da República, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) ecoa o entendimento de adversários políticos do inquilino do Palácio do Planalto sobre a tese de Jair Bolsonaro de que se ele vetar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões, aprovado pelo Congresso, poderá ser afastado do cargo. O presidente sustenta que ele está obrigado por lei a sancionar a fonte de financiamento eleitoral, sob risco de cometer crime de responsabilidade fiscal. “É lamentável. É uma mentira. É usar da boa-fé das pessoas. Ele está induzindo as pessoas a achar que ele pode sofrer um impeachment”, disse ela na quinta, 2. E ainda acrescentou que a cortina de fumaça de Bolsonaro encobre a ideia de colocar a população contra o Legislativo.

“Não existe nenhuma linha da legislação sobre isso. É uma prerrogativa do presidente vetar ou não. É uma mentira (a possibilidade de impeachment) para fazer jogo político e colocar a população contra o Congresso Nacional”, afirmou ela, registra o Estadão.