Jorge Oliveira deve assumir Justiça

O atual ministro da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira, deve ser confirmado como novo ministro da Justiça no lugar de Sérgio Moro. Oliveira é um dos integrantes do governo com maior proximidade de Jair Bolsonaro. Seu pai, já falecido, foi chefe de gabinete do presidente quando ele era deputado federal. Oliveira também chefiou o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro.

Se a mudança de cargo for confirmada, o almirante Flávio Rocha, que comanda a Secretaria de Assuntos Estratégicos, deve assumir a Secretaria Geral da Presidência.