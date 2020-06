Jorge Oliveira diz que torce por Mendonça no STF

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, comentou nesta segunda-feira, 15, sobre uma possível indicação por parte do presidente Jair Bolsonaro de seu nome para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Oliveira disse que “está à disposição do presidente para o que ele quiser e precisar”, mas que sua torcida particular é por André Mendonça, atual ministro da Justiça e Segurança Pública.

Em entrevista à CNN Brasil, Oliveira, defendeu a criação do Ministério da Segurança Pública, atualmente incorporado à pasta da Justiça. Ele destacou que, como egresso da Polícia Militar, defende a recriação da pasta, mas afirmou que o momento e como isso será feito deve ser decidido “mais a frente”.

Ataque ao STF

Ontem, o ministro foi ao Twitter repudiar o ataque ao STF feito por manifestantes pró-governo. Ataque ao STF ou a qualquer instituição de Estado é contrário à nossa democracia, prejudica nosso país, e deve ser repudiado. Atitudes e pensamentos individuais não são mais importantes que nossos ideais.”, escreveu.

Sobre o comentário, Oliveira afirmou que não foi uma manifestação de solidariedade ao STF de forma isolada. “Particularmente me manifestei na minha conta pessoal tratando da democracia do país. Todos os poderes têm que ser respeitados igualmente”, disse.