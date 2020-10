Jorge Oliveira será o indicado de Bolsonaro para o TCU

Ex-cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, deve ser o indicado do presidente Jair Bolsonaro para uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU), segundo informa o Broadcast Político.

A vaga deve ser aberta a partir da aposentadoria do presidente do tribunal, José Múcio Monteiro. Na última sexta, Múcio se reuniu com Bolsonaro e o avisou que se aposentará no dia 31 de dezembro. O pedido de aposentadoria deve ser protocolado nos próximos dias.