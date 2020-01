‘Nilo do lixão’ versus Viúva Porcina

Equipe BR Político

Nesta quarta-feira, 29, o ator José de Abreu partiu para o ataque contra a colega de profissão, Regina Duarte. Em publicação no Instagram, o militante de esquerda desafiou a atriz a debater com ele temas como “política, cultura, ponto eletrônico, Rouanet e o que mais quiser”. No último domingo, a atriz usou a mesma rede social para publicar um vídeo com críticas ao chamado “marxismo cultural“.

A investida de Zé de Abreu, que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo, como o personagem Nilo, da novela Avenida Brasil, se deve pela iminência de a atriz ser anunciada oficialmente como nova secretária Especial de Cultura do governo Bolsonaro, o que deve acontecer ainda nesta quarta-feira, 29. “Topa, apoiadora de fascista?”, provocou o ator. “Arrisco minha carreira para impedir que uma colega minha se atire num poço sem fundo”, concluiu.