Definido o segundo turno nas eleições de Macapá. Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, irá enfrentar Dr.Furlan (Cidadania). O democrata conquistou 29,47% dos votos válidos, ante 16,03% de Furlan. A disputa pelo segundo turno foi intensa. O terceiro colocado, Capi (PSB), teve apenas 2.209 votos a menos que Furlan, com 14,94% dos votos. Cirilo Fernandes (PRTB) ficou em quarto, com 11,68% e Patrícia Fernandes (Podemos) teve 11,27%.