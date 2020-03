Juiz autoriza transferência de Adélio Bispo

Equipe BR Político

O juiz da da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, Dalton Conrado, autorizou que Adélio Bispo, autor do atentado contra a vida de Jair Bolsonaro, seja transferido. Segundo o Estadão, ele será transferido para um “local de tratamento adequado”, como decidiu o magistrado. ““Eventual permanência em presídio federal, poderia, inclusive, acarretar o agravamento do seu quadro de saúde”, disse Conrado na decisão. Adélio foi considerado inimputável e absolvido do crime contra Bolsonaro. A decisão deve ser cumprida em até 30 dias.