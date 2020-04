Juiz bloqueia fundo eleitoral e partidário para combate ao coronavírus

Em meio ao debate sobre a viabilidade da ocorrência das eleições municipais em outubro deste ano, um juiz federal decidiu nesta terça-feira, 7, bloquear os recursos dos fundos partidário e eleitoral, uma das principais fontes do financiamento de campanhas, para que os quase R$ 3 bilhões dos fundos sejam usados pelo governo no combate ao coronavírus. A destinação do recurso no enfrentamento da doença já era defendida por alguns parlamentares.

A decisão foi dada pelo juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível de Brasília. Na segunda, o ministro do TSE Luis Felipe Salomão negou um pedido do partido Novo para devolver os recursos da legenda do fundo partidário e destiná-los ao combate ao novo coronavírus e submeteu a questão ao plenário do tribunal. A consulta foi feita após o partido não conseguir incluir emenda na PEC do Orçamento de Guerra que permitiria o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral.

Na opinião de alguns parlamentares e juristas, a única alternativa para que os fundos sejam destinados ao combate ao coronavírus seria o adiamento da eleição para outro ano. Junto à questão do fundo, políticos protocolaram pedidos ao TSE e PECs pelo adiamento do pleito municipal nas últimas semanas. Na semana passada, o ministro do TSE Luís Roberto Barroso, que presidirá o tribunal a partir de maio, ventilou a possibilidade de adiamento, mas descartou a transferência da eleição para outros anos por considerar inconstitucional a prorrogação de mandatos.

Também na última semana, uma liminar que dava prazo de 96 horas para que o Planalto e o Congresso decidam sobre a transferência de recursos do fundo eleitoral para medidas de combate ao coronavírus foi derrubada pela Justiça.