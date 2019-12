Juiz de garantias nas mãos de Fux

Equipe BR Político

O ministro Luiz Fux foi o sorteado no STF como relator das ações protocoladas na Corte contra a figura do juiz de garantias, introduzida pelo Congresso no pacote anticrime. Um pedido de liminar, feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) quer que o artigo seja excluído do projeto de lei aprovado no Congresso e não vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como o Judiciário está de recesso, o caso está nas mãos do presidente do Supremo, Dias Toffoli, até o retorno das atividades.