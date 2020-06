Juiz obriga Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos do DF

O juiz federal Renato Borelli, da 9ª Vara Cível do Distrito Federal, determinou nesta terça-feira, 23, que o presidente Jair Bolsonaro deve utilizar máscara facial de proteção, em todos os espaços públicos do Distrito Federal durante a pandemia do novo coronavírus. O descumprimento da medida implica pena de multa diária de R$ 2 mil.

O magistrado obriga ainda que a União também deverá exigir o uso do item de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil. A determinação atende a uma ação civil pública movida por advogado.

No Distrito Federal, o uso do item de proteção é obrigatório em áreas públicas desde o dia 30 de abril. Quem for flagrado sem o acessório pode ser multado em até R$ 2 mil, além de responder pelo crime de infração de medida sanitária. A pena, neste caso, pode chegar a um ano de prisão.

Há duas semanas, o governo do Distrito Federal multou o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, em R$ 2 mil, por não usar máscara durante manifestação bolsonarista na Esplanada dos Ministérios.