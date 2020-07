Juiz suspende ação que tornou Serra réu

O juiz que aceitou a denúncia do Ministério Público contra o senador José Serra (PSDB-SP) e tornou o ex-governador réu na Lava Jato, suspendeu “por cautela” a ação nesta quinta-feira, 30. A decisão foi tomada por conta da liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que travou as investigações da Justiça Federal contra o tucano na quarta.

Toffoli deferiu a liminar para suspender as apurações às 16h56 da quarta e por volta das 18h, o juiz Diego Paes Moreira aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e colocou Serra e sua filha, Verônica, no banco dos réus. Com a mudança de hoje, o recebimento da denúncia fica suspenso.

Após saber da decisão de Toffoli, no entanto, a Lava Jato paulista, responsável pelas investigações que ensejaram o processo, alegou que se trata de uma ação penal e não uma investigação e, portanto, a liminar de Toffoli não atingiria a denúncia contra Serra.

O ministro atendeu duas reclamações da defesa de Serra contra as investigações que miram o tucano. Em ambos os casos, Toffoli suspendeu as investigações por acreditar que medidas tomadas pelo juiz de primeira instância violaram a prerrogativa de foro privilegiado pois materiais apreendidos conteriam documentos e informações ligadas ao atual mandato do senador. O ministro determinou que os materiais sejam lacrados e que se espere a análise do relator do caso no Supremo, Gilmar Mendes.