Juíza manda governo de SP devolver livros que Doria tirou de circulação

Equipe BR Político

A Justiça de São Paulo determinou que sejam devolvidas em até 48 horas aos alunos do 8º ano da rede estadual do Estado o material didático recolhido na semana passada por ordem do governador João Doria (PSDB). A decisão, que é passiva de recurso, atende em caráter provisório a um pedido feito por um grupo de professores em ação popular protocolada nesta terça-feira, 10. Caso o governo não cumpra a ordem, estará sujeito a multa, de acordo com a Folha.

“Não há dúvidas que a retirada do material suprimiria conteúdo de apoio de todo o bimestre de diversas áreas do conhecimento humano aos alunos do 8º ano da rede pública, com concreto prejuízo ao aprendizado”, considerou a juíza Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, em seu despacho.

Fomos alertados de um erro inaceitável no material escolar dos alunos do 8º ano da rede estadual. Solicitei ao Secretário de Educação o imediato recolhimento do material e apuração dos responsáveis. Não concordamos e nem aceitamos apologia à ideologia de gênero. — João Doria (@jdoriajr) September 3, 2019

A ordem de Doria foi anunciada pelo governador em publicação no Twitter, sob o argumento de que o material didático fazia “apologia à ideologia de gênero”. Para a magistrada, “a ausência de publicação de ato administrativo fundamentado acerca do recolhimento do material gera nulidade insanável”. Assim como aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, também na semana passada, a retirada do material didático foi vista como uma forma de censura.