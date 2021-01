Juíza proíbe 2ª dose para quem furou fila da vacinação em Manaus

A juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal no Amazonas, determinou na noite de sábado, 23, que não terão direito à segunda dose da vacina contra a covid-19 aqueles que furaram a fila da imunização do grupo prioritário em Manaus (AM), sob pena de prisão.

“Dentro da causa de pedir relacionada à publicidade, em razão da falta de explicação para os casos de pessoas que tomaram indevidade a vacina, ficam todos proibidos de tomar a segunda dose, podendo ficar sujeitos à prisão em flagrante delito em caso de insistirem no ilícito”, escreveu a magistrada.

Em sua decisão, Jaiza faz referência a Shádia Hussami Hauache Fraxe, secretária municipal de Saúde, que está na lista dos que não deveriam ter se vacinado antes do grupo prioritário. A vacinação do filho de um deputado estadual (Wanderley Dallas, do Solidariedade), David Dallas, e das filhas de um empresário, Gabrielle e Isabelle Kirk Lins, também motivaram críticas. Nenhum deles vinha atuando na linha de frente do combate à pandemia.

“Aliás, somente por ser Secretária de Saúde, não possui ela o direito à vacina se não estiver na linha de frente de combate à COVID19. Visitar unidades de saúde não é estar na linha de frente. Essa magistrada tem visitado várias unidades e nem por isso ousou pedir ou receber a vacina. A Diretora da Fundação de Vigilância não ousou pedir a vacina e ontem faleceu de COVID19. Dessa forma, o juízo NÃO ACEITARÁ DESCULPAS de qualquer PRIVILEGIADO e deixa desde já fica consignado que quem ‘furou a fila1 não terá o direito de receber a 2a dose, até que chegue a sua vez, sem prejuízo de indenização à coletividade que foi lesada pelo artifício imoral e antiético”.

Jaiza também determinou que a prefeitura de Manaus divulgue diariamente a relação de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus no município. A cidade deve informar, até as 22h de cada dia, uma lista com nome, CPF, local onde foi feita a imunização, função exercida e local de trabalho das pessoas que receberem o imunizante até às 19h. Se descumprida, a ação pode acarretar em multa diária de R$ 100 mil.

A ação foi apresentada na quinta-feira, 21, pelos Ministérios Públicos Federal (MPF), do Estado do Amazonas (MP-AM), do Trabalho (MPT) e de Contas (MPC), além das Defensorias Públicas da União (DPU) e do Amazonas (DPE-AM).