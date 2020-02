Juíza Selma ganha nova função no Podemos

Equipe BR Político

Perto de ter sua perda de mandato consolidada pelo Senado, Selma Arruda ganhou uma função no Podemos. Ela cuidará da formação de políticos do partido, segundo O Globo. “Comecei a percorrer o estado durante a campanha, mesmo agora, e a gente vê que as pessoas querem trabalhar com a política para ter um salário fixo ou para se locupletar. Ninguém sabe para que veio. Ninguém sabe para que é um vereador, o que faz, para o que está lá”, disse a senadora, que teve o diploma cassado pelo TSE por caixa dois e abuso do poder econômico.