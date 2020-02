Juíza Selma tem dez dias para se defender de cassação

Equipe BR Político

A partir desta sexta-feira, 14, a senadora Selma Arruda (Podemos-MT) terá dez dias para apresentar a defesa de seu mandato. No fim do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela cassação da parlamentar. É responsabilidade do Senado definir quando a senadora deverá perder o mandato.

Ontem, o relator do processo contra a parlamentar, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), notificou a colega. Ele deve apresentar no dia 3 de março o relatório sobre a perda de mandato da senadora. A missão é avaliar se é preciso aguardar o trânsito em julgado ou se a cassação já pode ser declarada a partir da decisão do TSE.

Selma Arruda é acusada de caixa 2 e abuso do poder econômico nas eleições de 2018. Por conta disso, a Justiça Eleitoral convocou nova eleição ao Senado em Mato Grosso para o dia 21 de abril.