Julian: ‘Justiça e DPF estão sob comando de Carlos Bolsonaro’

Um dos primeiros defensores da candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, o deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) se afastou do grupo e, agora, não esconde seu temor sobre o que poderá acontecer com o País. Para ele, com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, ficou aberto o caminho para que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, controle politicamente a pasta e também a direção geral da Polícia Federal.

“O ministério da Justiça e a Diretoria da Polícia Federal estão sob o comando de Carlos Bolsonaro. Dias de trevas para o Brasil em breve, sobretudo sobre os que têm coragem de falar a verdade como eu, mas se assim tiver que ser, passarei pelas trevas ao lado da verdade e de Deus”, disse Julian no seu Twitter.

“Hoje, vejo claramente sinais de uma grande repressão nesse país, dia de muita tristeza por saber que o povo não está vendo o grande mal que está diante de nós”, acrescentou.