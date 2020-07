Júlio Marcelo: ‘Quem disse que a Lava Jato estava no rumo errado?’

O procurador do Ministério Público de Contas que atua junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, defendeu a atuação das forças-tarefas do MPF e, especialmente, a que cuida da Lava Jato. Na avaliação do procurador, o enfraquecimento das forças-tarefas só prejudica o combate à criminalidade.

“O trabalho das forças-tarefa do MPF deve ser louvado e fortalecido. Seus resultados para a sociedade brasileira são notáveis. Enfraquecê-las contribuirá apenas para manter o país como paraíso criminal, o reino encantado da impunidade”, escreve, na noite de quarta-feira, 29, no Twitter.

Júlio Marcelo também contestou as críticas de que a Lava Jato precisaria passar por uma espécie de correção de rumos.

“Corrigir os rumos da Lava Jato? Quem disse que ela estava no rumo errado? A Lava Jato é atacada por seus acertos, não por seus supostos erros. Só há um rumo correto. Investigar, produzir provas, processar e punir quem comete crimes. Simples assim”, disse.

