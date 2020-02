Júlio Marcelo: ‘Ser servidor público, para mim, é motivo de orgulho’

Por mais que Paulo Guedes tente se desculpar agora pela comparação dos servidores públicos com parasitas, o estrago provocado pela fala foi grande. A reação negativa veio até do procurador do Ministério Público de Contas que atua junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira.

“A necessária modernização da Administração Pública não precisa, não deve e não pode passar pela demonização dos servidores públicos. É uma grande honra servir ao meu país. Ser servidor público para mim é motivo de orgulho. Os servidores públicos merecem respeito”, escreveu o procurador na sua conta do Twitter.