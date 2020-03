Juros devem cair novamente

Marcelo de Moraes

O mercado já dá como certa mais queda na taxa de juros, que já está no seu menor nível, em 4,25%. Por conta da crise na economia internacional, causada pela epidemia do coronavírus, as taxas de juros já estão sendo reduzidas no exterior e o efeito deve se repetir no Brasil.

A ação deve ser feita para tentar amenizar os efeitos negativos do coronavírus e, no mercado, a aposta é que a redução dos juros pode chegar até a 0,5 ponto. Já existe até uma expectativa que os juros poderão bater em 3,5% antes do fim do primeiro semestre.