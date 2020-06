Justiça aceita denúncia contra Jucá e Raupp na Lava Jato

A 13ª Vara da Justiça Federal aceitou denúncia oferecida pela força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) em agosto de 2017 contra os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Raupp, ambos do MDB, Luiz Fernando Maramaldo, Fernando Reis, Nelson Maramaldo e Sergio Machado, ex-presidente da Transpetro, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos celebrados entre a subsidiária da Petrobrás e as empresas NM Engenharia e Odebrecht Ambiental. A informação foi publicada nesta segunda, 15, pelo MPF.

De acordo com a denúncia, em 2008, a NM Engenharia pagou propina disfarçada de doação eleitoral oficial no valor de R$ 100 mil ao Diretório Estadual do MDB em Roraima, presidido na época por Jucá. O dinheiro foi utilizado para a campanha eleitoral de Elton Vieira Lopes à prefeitura de Mucajaí (RO). Ao todo, a NM Engenharia pagou R$ 1,3 milhão em vantagens indevidas, na forma de doações eleitorais, para Jucá e outros políticos do MDB.

Em relação à Odebrecht Ambiental, esquema semelhante ocorreu em 2012, quando o ex-senador Valdir Raupp recebeu, com o auxílio de Machado, R$ 1 milhão da empreiteira. Fernando Reis, presidente da empresa na época, utilizou outra companhia do grupo, a Barro Novo Empreendimentos Imobiliários, para fazer duas doações eleitorais oficiais no valor de R$ 500 mil cada, afirma o MPF.

As investigações sobre o esquema começaram em inquérito que tramitou no Supremo Tribunal Federal em razão de os investigados terem foro por prerrogativa de função, à época. A denúncia foi originariamente oferecida pela PGR, em agosto de 2017.

Após a perda de foro privilegiado de Jucá e Raupp, o STF determinou o envio da investigação para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Em maio do mesmo ano, contudo, o ministro Edson Fachin reforçou a competência da Justiça Federal do Paraná para os casos envolvendo a Transpetro e redirecionou o inquérito policial para a 13ª Vara Federal de Curitiba.